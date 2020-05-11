شكرا لقرائتكم خبر عن سعر سلة أوبك اليومية يسجل 22.21 دولارًا للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" عن أن سعر سلة أوبك المكونة من 13 خامًا بلغ 22.21 دولار للبرميل الجمعه الماضية ، مقارنة بـ 21.91 دولار في اليوم السابق، وذلك وفقًا لحسابات أمانة أوبك.

وتضم سلة أوبك التى تعد مرجعا فى مستوى سیاسة الإنتاج "خام صحارى الجزائرى والإیرانى الثقیل والبصرة العراقى وخام التصدیر الكویتى وخام السدر اللیبى وخام بونى النیجیرى والخام العربى الخفیف السعودى والخام الفنزویلى وجیراسول الانجولى وأورینت الاكوادورى وزافیرو غینیا الأستوائیة ورابى الخفیف الغابون وخام جینو الكونغو وخام مربان الإماراتى".

تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة اليوم الاثنين، حيث ألقت المخاوف من تخمة ركود وعتمة اقتصادية بسبب جائحة فيروس كورونا بظلالها على الدعم الصادر عن تخفيضات المعروض التي يباشرها بعض أكبر المنتجين في العالم.

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وكانت العقود الآجلة لخام برنت منخفضة 51 سنتا بما يعادل 1.7% إلى 30.46 دولار للبرميل، في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 49 سنتا أو اثنين بالمئة إلى 24.25 دولار للبرميل.

وشهدت أسواق النفط انتعاشا خلال جلسات الأسبوع الماضي تزامنا مع بدء كبار المنتجين تطبيق تخفيضات هى الأكبرعلى مستوى إنتاج الخام بهدف دعم الأسواق في ظل انهيار الطلب الناجم عن تداعيات جائحة فيروس كورونا.

وذكرت تقارير اعلامية عالمية بأن احتمالات حدوث انتكاسة في بعض دول شرق آسيا وأوروبا، تزامنا مع تخفيف قيود كورونا أثار قلق المستثمرين وأضفى مزيدا من الضبابية على مستقبل الاقتصاد العالمي وأسواق النفط التي لاتزال مهدددة بضعف الطلب على الخام والذي قد يصعب معه تحقيق توازن حتى مع مواصلة المنتجين خفض إنتاجهم.

وبدأ تحالف أوبك + الذي يضم أعضاء منظمة أوبك ومنتجي النفط الآخرين، في تنفيذ خفض في إنتاج الخام يصل إلى 9.7 مليون برميل يوميا منذ الأول من مايو الجاري، حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه سلفا، وهو ما ساعد مع بعض العلامات المبكرة لاستعادة الطلب على الخام في تخفيف المخاوف بشأن نفاد مساحة تخزين النفط الخام والوقود في العالم.