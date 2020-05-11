شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي ينخفض مع عدم يقين حيال إعادة فتح الاقتصادات العالمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الدولار الأسترالي خلال تعاملات اليوم الإثنين أمام أغلب العملات الرئيسية وسط عدم يقين في الأسواق بشأن إعادة فتح الاقتصادات العالمية.



وتستعد العديد من الدول حول العالم لإعادة فتح اقتصاداتها وقطاعاتها المتنوعة من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه في أعقاب الخسائر الفادحة التي تكبدتها بسبب أزمة فيروس "كورونا".

Advertisements



هذا، وقد تناقلت وسائل إعلام في تقاريرها أمس بان ألمانيا تعيد بالفعل فتح اقتصادها بشكل تدريجي، لكن اكتشفت إصابة بفيروس "كورونا" في أحد المصانع انتقلت على إثرها للعديد من العمال.



وفي الولايات المتحدة، أكد الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" على أن إدارته ستمضي قدما في إعادة فتح الاقتصاد تدريجيا حتى لو سجلت المزيد من الإصابات والوفيات بالفيروس التاجي الذي يحصد عشرات الآلاف من الأرواح.



وعلى صعيد التعاملات، انخفض الدولار الأسترالي أمام الدولار الأمريكي بحلول الساعة 16:14 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.9% إلى 0.6471، وسجل أعلى سعر اليوم عند 0.6562 وأقل سعر عند 0.6457.