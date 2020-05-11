شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأمريكية تنخفض في بداية تعاملات الأسبوع مع صعود طفيف لـ"ناسداك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت غالبية الأسهم الأمريكية خلال بداية تعاملات اليوم الإثنين متأثرة بالمخاوف إزاء تداعيات فيروس "كورونا" فضلا عن عدم اليقين حيال إعادة فتح الاقتصادات.



وتجدر الإشارة إلى أن وزارة العمل الأمريكية أعلنت الجمعة الماضية فقدان الاقتصاد الأكبر في العالم لنحو 20.5 مليون وظيفة في أبريل/نيسان مع ارتفاع معدل البطالة إلى 14.7% من 4.4%.

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وفي ظل هذه الخسائر الاقتصادية الحادة بسبب أزمة "كورونا"، أعلن الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" إعادة فتح الاقتصاد على نحو تدريجي.



وأضاف "ترامب" بأنه سيتم إعادة فتح الاقتصاد حتى لو زاد عدد الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا".



وعلى صعيد التعاملات، انخفض مؤشر "داو جونز" بحلول الساعة 14:31 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.8% أو 210 نقاط إلى 224121 نقطة، كما ارتفع "إس أند بي 500" بنسبة 0.5% (ما يعادل 16 نقطة) إلى 2913 نقطة، في حين ارتفع "ناسداك" بنسبة 0.1% (ما يعادل 10 نقاط) إلى 9131 نقطة.