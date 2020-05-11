السعودية.. قرارات قاسية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا

أعلنت وزارة المالية السعودية عن وقف بدل غلاء المعيشة بدءاً من شهر يونيو المقبل، كما قررت رفع القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 15 بالمئة بدءاً من الأول من يوليو المقبل، وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها سلطات المملكة لمواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، في بيان له اليوم الإثنين، إن "الإجراءات التي تم اتخاذها اليوم وإن كان فيها ألم إلا أنها ضرورية وستكون بإذن الله مفيدة للمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي من منظور شامل وعلى المديين المتوسط والطويل، لما فيه مصلحة الوطن والمواطنين".

وأوضح الوزير أن الإجراءات التي تستهدف حماية اقتصاد المملكة "لتجاوز أزمة جائحة كورونا العالمية غير المسبوقة وتداعياتها المالية والاقتصادية بأقل الأضرار الممكنة".

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وأشار وزير المالية السعودي إلى أن الأزمة العالمية لانتشار فيروس كورونا "تسببت بثلاث صدمات لاقتصاد المملكة، الأولى تمثلت في انخفاض غير مسبوق في الطلب على النفط أثّر سلباً على مستوى الأسعار وأدى إلى انخفاض حاد في الإيرادات النفطية».

وأضاف: "الصدمة الثانية تمثلت في تسبب الإجراءات الوقائية الضرورية في توقف أو انخفاض كثير من الأنشطة الاقتصادية المحلية وانعكس ذلك سلباً على حجم الإيرادات غير النفطية والنمو الاقتصادي."

أما عن الصدمة الثالثة، أوضح وزير المالية السعودي أن الاحتياجات الطارئة على جانب النفقات غير المخطط لها التي استدعت تدخل الحكومة من خلال زيادة الاعتمادات لقطاع الصحة بشكل مستمر لدعم القدرة الوقائية والعلاجية للخدمات الصحية. بجانب اعتماد عدد من المبادرات لدعم الاقتصاد وتخفيف أثر الجائحة والمحافظة على وظائف المواطنين.

يشار إلى أن الحكومة السعودية كانت تدفع لموظفي الحكومة بدل غلاء معيشة منذ سنوات بقيمة 15% من الراتب الشهري.