شكرا لقرائتكم خبر عن خام برنت يفقد أكثر من 3% بفعل تجدد مخاوف الطلب العالمي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ظلت أسعار الخام الدولي "نفط خام برنت" على تراجعها مع افتتاح السوق الأمريكية الاثنين لتفقد أكثر من 3% ، فى طريقها صوب تكبد ثالث خسارة خلال الأربعة أيام الأخيرة ، بفعل تجدد مخاوف الطلب العالمي ، خاصة بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الصين ، تؤشر على احتمالات حدوث موجة ثانية من جائحة الفيروس التاجي.

وانخفض خام برنت بنسبة 3.3% إلى مستوي 29.80$ ، من مستوى إغلاق يوم الجمعة عند 30.84$ ، وسجل أعلى مستوي عند 30.94$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.0% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد تخفيف بعض الدول إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق نفط خام برنت ارتفاعا بنسبة 16% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، استنادا على آمال تعافي مستويات الطلب العالمي.

فى الصين ،ظهرت حالات جديدة من الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى شمال شرق البلاد ، الأمر الذي يثير مخاوف اندلاع موجة ثانية من جائحة فيروس التاجي ، وهو ما قد يبقي الاقتصاد العالمي فى فترة طويلة من الإغلاق.

وأدت جائحة الفيروس التاجي إلى انهيار مستويات الطلب العالمي على النفط بنحو 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي.