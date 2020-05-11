شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي يرتفع بعد تجدد الإصابات بفيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي بالسوق الأوروبية يوم الاثنين مقابل سلة من العملات العالمية ، فى طريقه صوب تحقيق أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، فى ظل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، بعد تجدد الإصابات بفيروس كورونا فى الصين ،واحتمالات اندلاع موجة ثانية لجائحة الفيروس التاجي.

ارتفع مؤشر الدولار بحوالي 1.1 % إلى مستوى 100.15 نقطة ، ومستوي افتتاح تعاملات اليوم عند 99.12 نقطة، وسجل أدنى مستوى عند 99.12 نقطة.

فقد مؤشر الدولار يوم الجمعة نسبة 0.7% ، فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،بعد بيانات أقل قاتمة من توقعات الخبراء عن سوق العمل فى الولايات المتحدة.

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لكن على صعيد كامل تعاملات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر الدولار ارتفاعا بنسبة 0.4 % ، فى ثالث مكسب أسبوعي فى شهر ، بفضل عمليات شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، خاصة مع توالي التوقعات القاتمة للاقتصادات العالمية الكبرى.

تجددت المخاوف حول فيروس كورونا ، فى ظل مؤشرات على اندلاع موجة ثانية للفيروس التاجي فى الصين ، خاصة مع تصاعد حالات الإصابة الجديدة فى شمال شرق البلاد ، وقالت الحكومة الصينية إنها ستعمل جاهدة على منع وقوع تلك الموجة.

من ناحية أخرى ،حذر وزير الخزانة الأمريكي" ستيفن منوشين" من أن أرقام البطالة فى الولايات المتحدة قد تسوء بصورة كبيرة قبل أن تتحسن ،وقال منوشين يوم الأحد أن معدل البطالة ربما وصل فعليا فى أيار/مايو إلى 25% ،وأضاف أن الإدارة الأمريكية تسعي لإعادة فتح الاقتصاد.