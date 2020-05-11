- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.
تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.2% إلى مستوي 15.27$ ، من مستوي الافتتاح عند 15.46$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 15.61$.
حقق المعدن الأبيض "الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 15.63$ للأوقية ، بدعم آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.
وحققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 3.5% الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعد بيانات إيجابية عن الميزان التجاري الصيني خلال نيسان/أبريل.
ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة واحد بالمئة ، عاكسا صعودا واسعا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة الدولار الأمريكي.
يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تجدد مخاوف اندلاع موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا فى الصين ، الأمر الذي قد يطيل فترة الإغلاق الكبير للاقتصاد العالمي.
كانت هذه تفاصيل خبر الفضة تتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات جني أرباح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.