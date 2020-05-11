شكرا لقرائتكم خبر عن الفضة تتخلي عن أعلى مستوى فى 3 أسابيع بفعل عمليات جني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الفضة بالسوق الأوروبية يوم الاثنين للمرة الأولى خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، لتتخلي عن أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع ، مع نشاط ملحوظ لعمليات التصحيح وجني أرباح ، بالإضافة إلى صعود مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات.

تراجعت أسعار الفضة بنسبة 1.2% إلى مستوي 15.27$ ، من مستوي الافتتاح عند 15.46$ ، وسجلت أعلى مستوى عند 15.61$.

حقق المعدن الأبيض "الفضة" يوم الجمعة ارتفاعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، وسجل أعلى مستوى فى ثلاثة أسابيع عند 15.63$ للأوقية ، بدعم آمال تحسن الطلب الفعلي فى الصين أكبر مستهلك للمعادن فى العالم.

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وحققت أسعار الفضة ارتفاعا بنسبة 3.5% الأسبوع الماضي ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، بعد بيانات إيجابية عن الميزان التجاري الصيني خلال نيسان/أبريل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة واحد بالمئة ، عاكسا صعودا واسعا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار المعادن والسلع المقومة الدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تجدد مخاوف اندلاع موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا فى الصين ، الأمر الذي قد يطيل فترة الإغلاق الكبير للاقتصاد العالمي.