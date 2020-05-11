شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع بفعل مخاوف حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت الأسهم الأوروبية بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين فى أولى جلسات الأسبوع ، بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ، بفعل عزوف المستثمرين عن المخاطرة ، فى ظل تصاعد مخاوف حدوث موجة ثانية لفيروس كورونا ، بعد ظهور إصابات جديدة مؤكدة فى شمال شرق الصين وكوريا الجنوبية.

تراجع مؤشر داو جونز ستوكس أوروبا 600 بنسبة 0.7% حتى الساعة 11:10 بتوقيت جرينتش ، وأنهي المؤشر جلسة الجمعة مرتفعا بنسبة 0.9% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي ، بعد محادثات إيجابية بين الولايات المتحدة والصين.

وعلى صعيد جلسات الأسبوع الماضي ،حقق مؤشر داو جونز أوروبا ارتفاع بنسبة 1.1 % ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، بعدما أعلنت المزيد من الدول الأوروبية تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.

تراجع مؤشر ستوكس أوروبا بالتعاملات الصباحية يوم الاثنين بصدد تكبد أول خسارة خلال الثلاث جلسات الأخيرة ،مع وجود معظم البورصات والقطاعات الرئيسية فى أوروبا فى المنطقة الحمراء.

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تصدر قطاع السفر والترفيه ، قائمة القطاعات الخاسرة فى أوروبا ، مع انخفاض بحوالي 2% ، بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الصين.

ظهرت إصابات مؤكدة بفيروس كورونا فى شمال شرق الصين ، مع ظهور حالات جديدة فى كوريا الجنوبية ، الأمر الذي أدي إلى تصاعد مخاوف اندلاع موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد.

تراجعت العقود الآجلة لمؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة 0.8% ،وأنهي المؤشر جلسة الجمعة فى وول ستريت مرتفعا بنسبة 1.7% ، فى ثاني مكسب يومي على التوالي.

فى أوروبا تراجع مؤشر يورو ستوك 50 بنسبة 0.8% ، وفى ألمانيا انخفض مؤشر داكس بنسبة 0.6% ، وفى فرنسا فقد مؤشر كاك 40 نسبة 1.25% ليتصدر قائمة الأسواق الخاسرة فى أوروبا ، وفى لندن نزل مؤشر فايننشال تايمز 100 بنسبة 0.2 %.