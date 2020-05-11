شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يبتعد عن ذروة أسبوعين بفعل ارتفاع الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتواصل خسائرها لليوم الثاني على التوالي ، مبتعدة عن أعلى مستوى فى أسبوعين ، مع استمرار عمليات التصحيح وجني الأرباح ، بالتزامن مع ارتفاع الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

تراجعت أسعار معدن الذهب بحوالي 0.5% إلى 1,693.86$ ،من مستوى افتتاح تعاملات اليوم عند 1,701.92$ ، وسجلت أعلى مستوي عند 1,712.09$.

فقد المعدن الثمين"الذهب" يوم الجمعة نسبة 0.8% ، بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح ، بعدما سجل فى وقت سابق من التعاملات أعلى مستوى فى أسبوعين عند 1,723.37$ للأونصة.

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وعلى صعيد تعاملات الأسبوع الماضي ، حققت أسعار الذهب مكاسب طفيفة فى حدود 0.25% ، فى ثاني مكسب أسبوعي خلال الثلاثة أسابيع الأخيرة ، مع تفضيل المستثمرين شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل.

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة واحد بالمئة ، عاكسا صعودا واسعا فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ،الأمر الذي يضغط بالسلب على أسعار الذهب كونها مقومة الدولار الأمريكي.

يأتي هذا الصعود فى مستويات الدولار ، بفعل تركيز المستثمرين على شراء العملة الأمريكية كأفضل استثمار بديل ، فى ظل تجدد مخاوف اندلاع موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا فى الصين ، الأمر الذي قد يطيل فترة الإغلاق الكبير للاقتصاد العالمي.

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب زادت يوم الجمعة بنحو 5.85 طن متري ،ليرتفع الإجمالي إلى 1081.65 طن متري ،والذي يعد أعلى مستوى أيار/مايو 2013.