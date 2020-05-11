شكرا لقرائتكم خبر عن هشام طلعت ينفذ وعده ويخصص أرضاً لبناء مسجد لشهيد الرحاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فوجئ سكان مدينة الرحاب، صباح اليوم الاثنين، بتعليق لافتة على قطعة أرض فضاء بمنطقة الرحاب 2، مكتوب عليها مشروع إنشاء مسجد الشهيد عقيد طيار هشام حسني، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان زوجة الشهيد قرارات رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، إطلاق اسم الشهيد، على شارع رئيسى بمدينة الرحاب، وتخصيص قطعة أرض لبناء مسجد كصدقة جارية على روحه.

وتداول سكان الرحاب، على مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير، صورة اللافتة وكتبوا عليها هشام طلعت مصطفى يكرم شهداء الوطن، الأمر الذى دفع ”الخليج 365” للانتقال لمدينة الرحاب لتبين حقيقة الصورة المنتشرة، وإذا كانت بالفعل في مدينة الرحاب وليس مكان آخر، وبعد البحث بأرجاء المدينة توصلنا إلى أن اللافتة الضخمة موجودة بالفعل بأرض فضاء بالمرحلة السابعة من مشروع مدينة الرحاب، وأن الأرض تابعة للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني، وهي إحدى شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة.

وليس هذا فقط، ولكن الشركة المنفذة لمشروع إنشاء مسجد الشهيد عقيد طيار هشام حسني، هي شركة الإسكندرية للإنشاءات، وهي ذراع المقاولات لمجموعة طلعت مصطفى القابضة، والتي أحاطت أرض المشروع بسياج معدني، وهي إشارة على بدء التنفيذ خلال وقت قريب، وهو بالفعل ما يثبت صحة ما تردد عن إطلاق رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى، اسم الشهيد هشام حسني، على شارع رئيسى بمدينة الرحاب، وتخصيص قطعة أرض لبناء مسجد كصدقة جارية على روح الشهيد، بل وسرعة تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع.

ورفضت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، التعليق على الأمر، مكتفية بأن رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى يقوم بدور خيري كبير ولا يحب الإعلان عنه، وأنه يقدر شهداء مصر الأبرار الذين كانوا سبباً أن تنعم البلاد بالأمن وتظل هاماتها مرفوعة.

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وكان إعلان زوجة الشهيد البطل هشام حسني أمس عن قرار إطلاق اسمه على شارع رئيسى بمدينة الرحاب، وتخصيص قطعة أرض لبناء مسجد كصدقة جارية على روح الشهيد، قد لاقى إشادة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ نشرت صفحة "أخبار سكان مدينة الرحاب"، الخبر، لتنهال التعليقات على "البوست" المنشور جميعها تشيد بالقرارات وتشكر هشام طلعت على إصدارها وتدعو لشهداء الوطن، منها ما كتبته الكاتبة فاطمة ناعوت :"تصرف راق ومحترم..رحم الله الشهيد وأثابكم به وربط على قلوبكم..احترامي"، وكتب حساب جمعية مستثمري مدينتي لتنمية المجتمع "وفقكم الله وحفظ مصر وشعبها العظيم".

وقدم عدد من المتابعين الشكر لرجل الأعمال هشام طلعت، ودعوا أن يجعل هذا في ميزان حسناته، إذ كتبت أميرة كامل محمد :"شكراً لرجل الأعمال هشام طلعت مصطفى جزاه الله خير الجزاء وفي ميزان حسناته وهذا ليس بجديد دائماً سباق في الخير"، وكتب سعيد جمعة :"الله يرحمه رحمة واسعة، والشكر للسيد هشام على ما قام به مشكوراً، وهذا دليل على نبل أخلاقه ولفتة حسنة منه لسكان الرحاب"، وكتب مجدي الخولي :"الله يرحمه رحمة واسعة ويجازي صانع الخير ويكتبه في ميزان حسناته".