شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.2%.. و10 أيام إجازة عيد الفطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 1.18% خاسراً 78.95 نقطة ليغلق عند مستوى 6603.96 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 1.2% خاسراً 86.82 نقطة ليغلق عند مستوى 7121.72 نقطة، وبلغ حجم التداول 223.2 مليون سهم بقيمة 4.5 مليار ريال.

وتراجع 18 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 6.02%، أعقبه قطاع النقل بنسبة 2.95%، تلاه قطاع إدارة وتطوير العقارات بنسبة 2.75%، ثم قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 2.61%، ثم قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 2.21%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 2.12%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 1.91%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.77%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 1.27%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 1.21%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 1.14%، فيما ارتفع قطاع المرافق العامة بنسبة 0.45%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.40%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.01%.

وارتفع 31 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تبوك الزراعية"، بنسبة 9.98%، ثم سهم "جازادكو" بنسبة 9.95%، ثم سهم "جاكو" بنسبة 9.80%، فيما تراجع 160 سهماً على رأسها سهم "الحكير" بنسبة 9.94%، ثم سهم "إكسترا" بنسبة 9.92%، ثم سهم "أسواق المزرعة" بنسبة 8.48%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغت 553.5 مليون ريال سعودي.

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وفي سياق متصل أعلنت الشركة الأهلية للتأمين التعاوني، عن تأثر إجمالي أقساط التأمين المكتتبة سلبياً، بسبب الإجراءات والتدابير الإحترازية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد (COVID-19)، إلا أنه في ظل عدم معرفة الشركة مدة العمل بتلك الإجراءات الإحترازية، فأنه يصعب تحديد حجم الأثر المالي في الوقت الحالي، وسوف تقوم الشركة بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.

فيما أعلنت السوق المالية السعودية (تداول)، عن إجازة عيد الفطر ستبدأ بنهاية تداول يوم الخميس الموافق 21 مايو على أن تستأنف التداول بعد الإجازة يوم الأحد 31 مايو الجاري.