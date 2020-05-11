الخطوط الجوية القطرية: الطلب على الرحلات الجوية قد لا يتعافى حتى 2024

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية اليوم الاثنين، إن الشركة تتوقع أن يشغل المسافرون ما يصل إلى 60 بالمئة من المقاعد على بعض رحلاتها على مدى الشهرين القادمين مع إعادة بناء شبكتها تدريجيا، لكن تعافيا كاملا قد يستغرق ما يصل إلى أربع سنوات. وأبلغ أكبر الباكر رويترز "سأندهش للغاية إذا حدث شيء قبل 2023\2024." تقول الناقلة المملوكة للدولة إنها ستبدأ استئناف الرحلات هذا الشهر إلى بعض الوجهات التي اضطرت إلى تعليقها بسبب جائحة فيروس كورونا.

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