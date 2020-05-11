شكرا لقرائتكم خبر عن لليوم الثانى.. أسهم قيادية تصعد بالمؤشر الرئيسى للبورصة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع المؤشر الرئيسى مدفوعة بصعود أسهم قيادية على رأسها السويدي إليكتريك ومجموعة طلعت مصطفى القابضة والمجموعة المالية هيرميس القابضة والشرقية-ايسترن كومباني، فيما تراجع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقاً، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، وسط أحجام تداول مرتفعة، كما تراجع رأس المال السوقى للبورصة بنحو 2.6 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 546.951 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 300.6 مليون ورقة مالية بقيمة 1.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 32.3 ألف عملية لعدد 178 شركة، بعد تنفيذ صفقة شراء أسهم المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، وسجلت تعاملات المصريين 75.91% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 19.08%، والعرب على 5% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 68.76% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.23%.

ومال صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 23.5 مليون جنيه، 76.6 مليون جنيه، 97.1 مليون جنيه، على التوالى، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 905.9 ألف جنيه، 239.3 ألف جنيه، 196.1 مليون جنيه.

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وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10296 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 1499 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 11830 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.36% ليغلق عند مستوى 3992 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2% ليغلق عند مستوى 1104 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوى الأوزان"، فى ثاني أيام تداوله بنسبة 1.51% ليغلق عند مستوى 1808 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.39% ليغلق عند مستوى 714 نقطة.

وصعدت أسهم 35 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 109 شركة، ولم تتغير مستويات 34 شركة.

يذكر أن إدارة البورصة المصرية، قد قررت أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومى خلال شهر رمضان بالبورصة للسوق الرئيسى وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10 صباحًا إلى الساعة 1.30 ظهرًا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحًا.