شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للمياه: خطة للتدريب الإلكترونى (Online) للعاملين لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، البرنامج التدريبى الأول عن بعد، لقطاع الصرف الصحي بمشاركه 23 شركة تابعة للشركه القابضة وعدد 30 كميائي، في إطار خطة التدريب الالكتروني للعاملين بالشركه القابضة والشركات التابعة، التى تنفذها ادارة دعم ومتابعة مراكز التدريب بالشركه بهدف التعامل مع الظروف الحالية لمجابهة تداعيات فيروس كورونا والحد من التجمعات.

وأكد، رئيس الشركة القابضة، أهمية اعتماد التدريب عن بعد كوسيلة أساسية لتدريب العاملين في كافة المجالات التخصصية وتاكيدا للتحول الرقمي والاعتماد علي الوسائل التكنولوجية الحديثة والتي ثبت فاعليتها وأمنها علي العاملين، وأهمية تنفيذ خطة التدريب لتشمل جميع التخصصات التي تؤدي إلي رفع كفاءه قطاع مياه الشرب والصرف الصحي.

ومن جانبها، أكدت غادة عبد الوهاب رئيس قطاع الموارد البشرية بالشركه القابضة، توجيه إدارة دعم مراكز التدريب لتنفيذ خطة التدريب الإلكتروني بكفاءة وفاعلية عالية واستخدام المنصات الألكترونية ورفع البرامج التدريبية عليها لتحقيق أعلي استفادة للمشاركين.

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وقالت وفاء يوسف مدير عام التدريب أن البرامج التدريبة الأونلاين تحقق الهدف منها فى رفع كفاءة وقدرات العاملين بالشركات التابعة، والشركة اتخذت خطوات سابقة فى هذا المجال وتهيئة البنية التحتية والعناصر الفنية والعلمية التى أتاحت اتخاذ خطوة التحول الرقمى فى العملية التدريبية، حيث أسست الشركة مركزا إقليميا للتدريب بشركه الصرف الصحي بالقاهرة، بالتعاون مع الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بالشركه القابضة.