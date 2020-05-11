شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القابضة المعدنية: خطة لاستغلال 2.5 مليون متر فى النشاط العقارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، أن الشركة لديها خطة بهدف الاستغلال الأمثل للأصول غير المستغلة بما يعظم من موارد الشركة والشركات التابعة وفق الاستراتيجية الحكومية، التى تنفذها وزارة قطاع الأعمال العام .

وأوضح مدحت نافع لـ"الخليج 365" أن الشركة القابضة حصرت كافة الاصول ووضع خططا لاستغلالها سواء بالبيع أو بالمشاركة عليها مع القطاع الخاص، حيث تم عمل رفع مساحي لعدد30 قطعة أرض، وجارى تغيير النشاط لعدد 15 قطعة أرض مساحتها 2.5 مليون متر مربع من صناعي إلى سكنى وخدمى وتجارى خلال عدة مراحل.

وأشار مدحت نافع، أن المرحلة الأولى تضم 4 قطع أراض، وتم الانتهاء بالفعل منها، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تضم 10 قطع أراض، وهناك 5 قطع خارج الأحوزة العمرانية، جارى الانتهاء من الموافقات اللازمة لتغيير النشاط.

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وأضاف رئيس القابضة المعدنية، إنه جار استغلال قطعة أرض تبلغ مساحتها مليون متر مربع كائنة بالكيلو 31.5 طريق القاهرة - السويس الصحراوي، مملوكة للشركة القابضة، وتحويلها إلى أراضي سكنية، وذلك من خلال مشروع شراكة بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وأوضح أن الشركة القابضة للصناعات المعدنية ستمتلك نسبة 50% من الأرض والتي تبلغ 1.3 مليار جنيه نصيب الشركة القابضة وحدها، موضحا أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستمتلك نفس النسبة أيضا .

وأشار إلى أنه تم الحصول على مبلغ 100 مليون جنيه فقط، في مايو 2019 وباقي 200 مليون جنيه، حيث تم إرسال أكثر من خطاب استعجال للهيئة وأخر تلك الخطابات بتاريخ 31 أكتوبر 2019 للحصول على المبالغ المستحقة.