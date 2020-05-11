شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الكويت حمراء بختام تعاملات جلسة الاثنين وسط هبوط 8 قطاعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجعت مؤشرات بورصة الكويت بختام جلسة الاثنين، إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.9% خاسراً 43.41 ليغلق عند مستوى 4768.95 نقطة، ونزل مؤشر السوق الأول بنسبة 1.02% خاسراً 52.97 نقطة ليغلق عند مستوى 5120.08 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.59% خاسراً 24.31 نقطة ليغلق عند مستوى 4079.12 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.74%، خاسراً 29.3 نقطة ليغلق عند مستوى 3950.89 نقطة.

وبلغ حجم التداول بختام التعاملات نحو 75.3 مليون سهم بقيمة 18.8 مليون دينار كويتى عبر 5720 صفقة، وجاء التراجع بضغوط هبوط 8 قطاعات على رأسها قطاع الصناعة بنسبة 2.07%، أعقبه قطاع العقار بنسبة 1.38%، تلاه قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.27%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 1.07%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 1.02%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.98%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.67%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.56%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.13%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.09%.

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وجاء سهم "شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية" على رأس القائمة الخضراء المُدرجة بالبورصة بارتفاع نسبته 9.95%، يليه سهم الشركة الأولى للتأمين التكافلي بنسبة 9.20%، ثم سهم شركة السكب الكويتية بنسبة 7.88%، فيما تصدر سهم "شركة إنوفست" القائمة الحمراء بانخفاض قدره 12.28% ثم شركة المركز المالي الكويتي بنسبة 10.11%، ثم شركة إيفا للفنادق والمنتجعات بنسبة 9.55%.

وفي سياق متصل أعلنت شركات بيان للاستثمار، الصلبوخ التجارية، الشركة التجارية العقارية، عن تأجيل عموميتها المقررة خلال الشهر الحالي بعد قرار مجلس الوزراء الكويتي فرض الحظر الكلي لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.