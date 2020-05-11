الغرف التجارية: تأسيس نقابة مهنية للتزيين والتجميل للحفاظ على عمالة الكوافير

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمود الدجوى رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إنه جارى تأسيس نقابه مهنية للتزيين والتجميل ومستحضراتها ويتم عمل الجمعية التأسيسية للنقابة حفاظا على قطاع من أكبر قطاعات الدولة، وتم الاتفاق بين الشعبة ورموز قطاع التجميل فى مصر مثل محمد الصغير للحفاظ على العاملين فى القطاع والذى يقدر عددهم ما يقارب الـ 2 مليون عامل.

وأضاف الدجوى فى تصريح خاص لليوم السابع، أن هذة النقابة ستساند أصحاب الكوافير فى مصر فى دفع المستحقات عليهم من إيجارات ورواتب العمالة وغيرها من الأعباء المالية التى تمثل خطر على تعرضهم للخسائر وتسريح العمالة لديهم، كما أنها ستمنع من إغلاق منشأتهم وجارى وضع الأسس التى تعمل عليها النقابة لأصحاب الكوافير.

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وأوضح رئيس شعبة الكوافير، أن صالونات التجميل تساعد على جمال الإنسان من رعايه وعنايه بالشعر والجلد فمعظم العاملين بها حاليا يعملوا على تعقيم وتطهير معداتهم بدقة لمنع انتقال العدوى فيما بينهم وكذلك بينهم وبين المواطنين ، كما أنهم ملتزمون بارتداء الكمامات واستخدام المطهرات بصفة دورية.

وأشار رئيس شعبة الكوافير بغرفة القاهرة التجارية، إلى أن الشعبة تطالب باستثناء أصحاب الكوافير ومد ساعات الحظر لهم بعد الخامسة لكى تستطيع توفيق أوضاعها قبل دخول عيد الفطر المبارك وقدرة استيعاب كل منشأة فى دخول المواطنين على مدار اليوم، خاصة أن الفترة الحالية هى موسم لهذة المهن ولابد من وضع حل سريع خلال الفترة الحالية، لافتا إلى مطالبة مد الحظر ليقارب مواعيد الحظر للمواطنين فى الـ 9 سيكون القرار الصحيح حاليا خاصة خلال أسبوعين فقط.