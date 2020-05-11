تراجع بورصة قطر بنسبة 0.49% بختام التعاملات بضغوط هبوط العقارات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بنسبة 0.49% خاسراً 43.40 نقطة ليغلق عند مستوى 8863.63 نقطة، بضغوط هبوط 4 قطاعات على رأسها العقارات.
وبلغ حجم التداول ببورصة قطر بختام التعاملات، 158 مليون سهم بقيمة 304.1 مليون ريال عبر تنفيذ 9098 صفقة، وتراجع 28 سهما، فيما ارتفع 15 سهماً، واستقرت 3 أسهم.
وتراجعت 4 قطاعات ببورصة قطر، على رأسها قطاع العقارات بنسبة 3%، أعقبه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 0.69%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.22%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 2.23%، ثم قطاع البضائع والخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.08%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.01%.
يذكر أنّ مواعيد الدوام الرسمى لبورصة قطر خلال شهر رمضان من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهراً بناءً على تعليمات هيئة قطر للأسواق المالية.
وفترة التداول ستظل كما هى عليه دون تغيير، بحيث تكون تلك الفترة من الساعة 09:30 وحتى الساعة 13:15، تسبقها فترة ما قبل الافتتاح من الساعة 09:00 وحتى الساعة 09:30.
أفصحت جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر (47 شركة مدرجة) عن نتائجها المالية للفترة المنتهيـة في 31 مارس 2020 - حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 8.3 مليار ريال قطري مقابل 10.5 مليار ريال قطري لذات الفترة من العام الماضي 2019، بانخفاض تقارب نسبته 20%.
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