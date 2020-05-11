شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد البنوك: إلزام العملاء بارتداء كمامة قبل دخول أي بنك بالجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال اتحاد بنوك مصر، إنه يتعين إلزام العملاء والمترددين على فروع البنوك بضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى (الكمامة) قبل دخول فروع البنوك.

وأضاف اتحاد بنوك مصر إن ذلك حرصاً على سلامة وصحة العاملين بالقطاع المصرفي وكذلك العملاء والمتعاملين مع البنوك وتطبيق التدابير المصرفية المسئولة وتمشيا مع الإجراءات والتدابير الاحترازية التي اتخذتها الدولة والبنك المركزي المصري ووزارة الصحة وبعض الهيئات القضائية من ضرورة إرتداء قناع الوجه الطبى وذلك لرفع الإجراءات الوقائية.

Advertisements

وأكد الاتحاد على ضرورة الاستمرار فى إتخاذ كافة التدابير الوقائية الأخرى داخل الفروع، وذلك اعتبارا من يوم الأحد الموافق 17 مايو 2020، وأن اتحاد البنوك على ثقة من تفهم المواطنين لهذه التدابير الإلزامية لدخول فروع البنوك.

وناشد اتحاد بنوك مصر المواطنين بالإلتزام بهذه الإجراءات حتى يتم التردد على فروع البنوك بشكل منتظم وتسهيل تقديم كافة العمليات المصرفية.