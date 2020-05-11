شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس خالدة للبترول: تنفيذ98.5 % من خطة 2020-2019 وإضافة آبار جديدة للإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المهندس سمير عبادي، رئيس شركة خالدة للبترول إن الشركة حتي الآن نجحت في تنفيذ 98.5% من خطتها خلال العام المالي الحالي، لافتا إلى أنه خلال الأيام الماضية تم وضع البئر منيس 18- ونيو -11 على الإنتاج بمعدل إنتاج يومي 5 آلاف برميل يوميا، كما تم وضع البئر الاستكشافي بركات العميق 1- على الإنتاج بطاقة إنتاجية 30 مليون قدم مكعب غاز يوميا .

وأشار المهندس سمير عبادي، في تصريحات لـ"الخليج 365"، إلي أنه جاري الآن اختبار طبقة استكشافية جديدة في بئر بركات العميق 3- لافتا إلى أنه سيتم تحرك جهاز الإصلاح إلي الاكتشاف الجديد بئر خبري العميق 1 العميق في طبقة العالمين بسمك 59 قدم لافتا إلى أنه من المتوقع تحقيق نتائج جيدة.

وأضاف رئيس شركة خالدة للبترول، أن الشركة حققت تلك النتائج بالرغم مما واجهته من تحديات خلال الشهرين الماضيين من ظهور أول حالة كورونا في حقل السلام وما تتبعه من الحجر الصحي للعاملين وحالة الذعر التي انتابت العاملين في شركات الخدمات وتخوفهم من العمل على الأجهزة التي كان يعمل بها الأجنبي المصاب.

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وكذلك ما حدث خلال شهر مارس الماضي نتيجة سوء الأحوال الجوية والتي لم تتعرض لها البلاد من قبل والتى أدت إلي توقف تسهيلات الإنتاج في منطقة أبو الغراديق ومنطقة الرزاق ومنطقة رأس شمال قطارة ومنطقة طارق وتوقف بعض أجهزة إصلاح الآبار والذي أدي إلي تناقص الإنتاج بأكثر من 5 الآف برميل يوميا .

وتابع، أيضا أنه خلال الأسبوعين الماضيين تناقص الإنتاج بمعدل 6200 برميل وذلك بعد حدوث عطل فني في بئر بتاح - 24 بمعدل 3 الآف برميل يوميا وكذلك زيادة المياة السريعة في بئر بتاح - 34 بمعدل فقد يومي 3200برميل يوميا .

وكان المهندس طارق الملا ،وزير البترول والثروة المعدنية، فى إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء وموقف معدلات الإنتاج الحالية من البترول مقارنة بالخطط الإنتاجية المستهدفة، قد عقد إجتماعاً لتقييم برامج عمل الشركات الأعلى إنتاجية للزيت الخام، ضم رؤساء شركات بتروبل وخالدة وقارون وبدر الدين وعجيبة وجابكو، بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونواب رئيس هيئة البترول للإنتاج والاستكشاف والرقابة على الشركات الأجنبية والمشتركة.

وخلال الإجتماع أكد الملا على أهمية مراجعة خطط الإنتاج والعمل على زيادة كفاءة الأداء وتحقيق أقصى استفادة من الأصول والتسهيلات الإنتاجية المتاحة والعمل على ترشيد الإنفاق وخفض تكاليف الإنتاج الذى أصبح أمراً ضرورياً فى مواجهة التحديات التى تشهدها الصناعة البترولية ليس فى مصر فقط وانما على المستوى العالمى فى ظل أزمة كورونا والانخفاض الحاد فى مستويات الأسعار العالمية للبترول ووجود فائض كبير من المعروض فى أسواق البترول العالمية.