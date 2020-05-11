شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يصعد والين ينزل مع تخفيف إجراءات العزل فى مزيد من الدول والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار اليوم الاثنين، وسط قلق المستثمرين من أن التعافي الاقتصادي قد يكون أبطأ من المأمول مما جعلهم ينشدون الأمان في العملة الأمريكية رغم تخفيف عدد أكبر من الدول إجراءات العزل لاحتواء تفشي فيروس كورونا.
وكان الدولار مستقرا إلى حد بعيد الليلة الماضية لكنه ارتفع في التعاملات المبكرة في لندن مع تعديل المستثمرين توقعات المخاطر واضعين نصب أعين التحذير من موجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.
وقالت اليابان اليوم إنها قد تنهي حالةالطوارئ في عدد كبير من المناطق الأسبوع الجاري بينما أعلنت نيوزيلندا أنها قد تخفف قيودا يوم الخميس. ووضعت بريطانيا خططا لتخفيف إجراءات العزل في حين فتحت المتاجر أبوابها من جديد في فرنسا.
ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.3 بالمئة في أحدث التعاملات مقارنة بمستوى إغلاق نيويورك البالغ 100.90 لمؤشر العملة الأمريكية.
وسجل الين الياباني، الذي يعتبر ملاذا آمنا، أقل مستوى مقابل الدولار في عشرة أيام منخفضا 0.6 بالمئة.
ونزل اليورو حوالي 0.3 بالمئة إلى 1.08165 دولار.
وفقد الدولار الاسترالي 0.7 بالمئة مقابل نظيره الأمريكي وكذلك هبط الدولار النيوزيلندي 0.9 بالمئة.
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