الاقتصاد

الدولار يصعد والين ينزل مع تخفيف إجراءات العزل فى مزيد من الدول

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يصعد والين ينزل مع تخفيف إجراءات العزل فى مزيد من الدول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفع الدولار اليوم الاثنين، وسط قلق المستثمرين من أن التعافي الاقتصادي قد يكون أبطأ من المأمول مما جعلهم ينشدون الأمان في العملة الأمريكية رغم تخفيف عدد أكبر من الدول إجراءات العزل لاحتواء تفشي فيروس .

وكان الدولار مستقرا إلى حد بعيد الليلة الماضية لكنه ارتفع في التعاملات المبكرة في لندن مع تعديل المستثمرين توقعات المخاطر واضعين نصب أعين التحذير من موجة ثانية من الإصابات بمرض كوفيد-19.

وقالت اليابان اليوم إنها قد تنهي حالةالطوارئ في عدد كبير من المناطق الأسبوع الجاري بينما أعلنت نيوزيلندا أنها قد تخفف قيودا يوم الخميس. ووضعت بريطانيا خططا لتخفيف إجراءات العزل في حين فتحت المتاجر أبوابها من جديد في فرنسا.

ومقابل سلة من العملات، ارتفع الدولار 0.3 بالمئة في أحدث التعاملات مقارنة بمستوى إغلاق نيويورك البالغ 100.90 لمؤشر العملة الأمريكية.

Advertisements

وسجل الين الياباني، الذي يعتبر ملاذا آمنا، أقل مستوى مقابل الدولار في عشرة أيام منخفضا 0.6 بالمئة.

ونزل اليورو حوالي 0.3 بالمئة إلى 1.08165 دولار.

وفقد الدولار الاسترالي 0.7 بالمئة مقابل نظيره الأمريكي وكذلك هبط الدولار النيوزيلندي 0.9 بالمئة.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الدولار يصعد والين ينزل مع تخفيف إجراءات العزل فى مزيد من الدول لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا