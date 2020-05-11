شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة المصرية تواصل تراجعها بمنتصف التعاملات بضغوط مبيعات عربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب للشراء.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.04% ليصل إلى مستوى 10253 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 1489 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.32% ليصل إلى مستوى 11762 نقطة، وزاد مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.07% ليصل إلى مستوى 3941 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.56% ليصل إلى مستوى 1098 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.13% ليصل إلى مستوى 1797 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.10% ليصل إلى مستوى 716 نقطة.

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وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، إيقاف تداول أسهم 56 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الإسماعلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الإسماعيلية مصر للدواجن، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الأهلي للتنمية والاستثمار، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مصر للفنادق، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مطاحن ومخابز الإسكندرية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العربية لحليج الأقطان، العبوات الطبية، السويس للأسمنت، الشمس للإسكان والتعمير.

كما تم إيقاف تداول أسهم؛ المجموعة المصرية العقارية، النصر للملابس والمنسوجات-كابو، القلعة للاستشارات المالية، دايس للملابس الجاهزة، سماد مصر-ايجيفرت، أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، العقارية للبنوك الوطنية للتنمية، المنصورة للدواجن، الحديد والصلب المصرية، بلتون المالية القابضة، مصر الوطنية للصلب-عتاقة، آسيك للتعدين-اسكوم، أسمنت بورتلاند طرة المصرية، العربية للخزف-سيراميكا ريماس، شمال الصعيد للتنمية والإنتاج الزراعي.

وتم أيضاً إيقاف تداول؛ مطاحن ومخابز شمال القاهرة، أسمنت سيناء، أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، مصر بني سويف للأسمنت، زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، جلاكسو سميثكلاين، العامة لصناعة الورق-راكتا، الاستثمار العقاري العربي-اليكو، ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية، الوادي العالمية للاستثمار والتنمية، الدولية للمحاصيل الزراعية، الألومنيوم العربية، الشرقية-ايسترن كومباني، العامة لاستصلاح الأراضي والتنمية والتعمير، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، العبور للاستثمار العقاري، بنك كريدي أجريكول، العز الدخلية للصلب-الإسكندرية.