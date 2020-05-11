شكرا لقرائتكم خبر عن ماجد جورج: ننسق مع هيئة الشراء الموحد فى تصدير الفائض من المطهرات والأدوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور ماجد جورج، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، إن هيئة الشراء الموحد وافقت على تصدير الفائض من المستلزمات الطبية والمطهرات مع الأدوية بعد إعلان قرار وقف تصديرها لمدة 3 أشهر لتأمين احتياجات البلاد من هذه السلع، لافتا إلى أن الهيئة وفرت كافة الاحتياجات والمخزون الكافى وسمحت بتصدير نسبة من الفائض على احتياج السوق المحلى، خاصة مع ارتفاع إنتاجية المصانع فى مصر، كما سمحت بعودة تصدير الشامبو والشاور جيل بعد توقفها ضمن قرار وقف التصدير.

وأكد جورج فى تصريح خاص لـ"الخليج 365"، على وجود تنسيق بين المجلس والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية والتى تختص بشراء كافة الأدوية والمستلزمات الطبية التى تحتاجها الدولة، وتأمين المخزون الاستراتيجى منها وتخصيص الفائض للتصدير، خاصة مع تبنى استراتيجية الدفع بالصادرات المصرية فى الأسواق الخارجية وزيادة إنتاجية الصناعة المصرية وتشغيل الكثير من العمالة المصرية.

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وأضح رئيس المجلس التصديرى للصناعات الطبية، أن هناك تعاون بين المصدرين ووزارة الصحة لفتح خطوط تصديرية إلى الدول الأوروبية فى قطاع الصناعات الطبية ومنها المطهرات والكمامات، وأن الدولة حريصة على الصناعة المصرية ومنافسة مثيلتها الأجنبية بالخارج، لافتا إلى ضرورة استغلال الفرص للتواجد فى الأسواق الأوروبية وكافة الأسواق حول العالم خلال الفترة الحالية، وأن تثبت السلع المصرية تواجدها فى التصدير للخارج .

وتابع، أن السلع المصرية من الممكن أن تحل مكان السلع الصينية فى كافة دول العالم وخاصة السوق الأوروبى حيث أن فترة تصدير السلع من مصر تقدر بنحو 10 أيام بأقصى تقدير فى حين أن الصادرات الصينية تصل خلال 45 يوما .

يذكر أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أعلنت تشكيل المجالس التصديرية فى دورة جديدة تبدأ اعتبارا من مايو الجارى لمدة 3 سنوات ومنها المجلس التصديرى للصناعات الطبية برئاسة ماجد جورج وعضوية كلا من أحمد حجازی - الشركة القابضة للأدوية ومحی حافظ- شركة بايونير، وهشام الفتا-شركة أميكو، وعماد لويز-شركة ميراكل، وآسر سلامة- شركة إيزي كير، وسوزان لطفي - شركة يونيليفر، وغادة الجنزوری مستشفى الجنزوری .