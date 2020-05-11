الاقتصاد

تراجع دون المتوقع للقروض المصرفية بالصين فى ابريل وتسارع معروض النقد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انخفضت القروض المصرفية الجديدة في الصين بوتيرة أقل من المتوقع في أبريل مقارنة بالشهر السابق بينما تسارع نمو المعروض النقدى مع تعزيز البنك المركزي سياسات دعم الاقتصاد المتضرر من فيروس .

وقدمت البنوك الصينية قروضا جديدة بالعملة المحلية بقيمة 1.7 تريليون يوان (240.05 مليار دولار) في أبريل، انخفاضا من 2.85 تريليون في مارس لكن بما يفوق التوقعات، بحسب البيانات الصادرة عن بنك الشعب الصيني اليوم الاثنين.

توقع المحللون في استطلاع أجرته رويترز أن تنخفض القروض الجديدة إلى 1.50 تريليون في أبريل. وفاقت القروض الجديدة في أبريل مستواها قبل عام البالغ 1.02 تريليون.

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وانخفضت قروض الأسر، ومعظمها للرهن العقاري، إلى 666.9 مليار يوان من 989.1 مليار في مارس، وانخفضت كذلك قروض الشركات إلى 956.3 مليار يوان من 2.05 تريليون.

ونما المعروض النقدي (ن2) في أبريل 11.1 بالمئة مقارنة به قبل عام، بحسب بيانات البنك المركزي، وهو أعلى من مستوى التوقعات في استطلاع رويترز والذي كان لزيادة 10.2 بالمئة. وفي مارس سجل المعروض النقدي ارتفاعا بنسبة 10.1 بالمئة.

 

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