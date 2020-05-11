شكرا لقرائتكم خبر عن انتعاش الأسواق الآسيوية بدعم آمال تعافى الاقتصاد العالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الآسيوية، خلال تعاملات، اليوم الاثنين، مدعومة بآمال تعافي الاقتصاد العالمي من خسائر فيروس كورونا مع التوجه دول العالم إلى إعادة تشغيل اقتصاداتها، ومستفيدة من مكاسب نظيرتها الأمريكية بعدما تجاهلت خسائر قطاع التوظيف.

وارتفع مؤشر"نيكاي" الياباني بنسبة 1.05 % ليصل إلى 20390 نقطة، وصعد مؤشر "شنجهاي" الصيني بنحو 0.01 % مسجلا 2894 نقطة، كما ارتفع مؤشر بورصة سنغافورة بنسبة 0.25 % مسجلا 2605 نقطة، وفي الهند، صعد مؤشر سينكس" بنسبة 1.00% ليصل إلى مستوى 31957 نقطة.

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ويزداد تفاؤل المستثمرين في الأسواق الآسيوية حيال بدء استعادة أكبر اقتصادات القارة مثل الصين ودول آخرى عافيتها تدريجيا تزامنا مع تخفيف قيود فيروس كورونا، رغم تحذيرات محللين من أن تحقق تعافي اقتصادي عالمي قد يستغرق وقتا طويلا نظرا لتزايد الإصابات بالولايات المتحدة والبرازيل ودول أخرى.

ونقل موقع "ماركت ووتش" الاقتصادي عن ريكي أجاوا، محلل لدى مصرف "ميزوهو" قوله :" رغم أن الحجة القائلة بأن آمال السوق المستقبلية في الانتعاش يجب أن تتغلب على القلق والمخاوف الاقتصادية، لا تأتي من فراغ ومدعومة بالتوجه العالمي حاليا إلى إعادة فتح الاقتصاد، إلا أن هذه النظرة التفاؤلية لن تقدر بالضرورة على درء المخاطر التي لاتزال تحدق بالاقتصاد العالمي ".