شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية ترتفع بدعم آمال إعادة فتح الاقتصادات العالمية وتخفيف قيود كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية اليوم الاثنين في مستهل تداولات الأسبوع، مستفيدة من التوجه العالمي إلى إعادة تشغيل الاقتصادات وتخفيف قيود فيروس كورونا مع تجاوز كثير من الدول ذروة تفشي المرض وتطلعها قدما لعودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا.

ارتفع مؤشر "ستوكس يوروب 600" بنسبة 0.4% إلى 342 نقطة، كما صعد كل من "كاك" الفرنسي 0.1% إلى 4553 نقطة، و"فوتسي 100" البريطاني 0.7% عند 5982 نقطة، و"داكس" الألماني 0.3% عند 10939 نقطة.

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وتعد بريطانيا أحدث المنضمين إلى قائمة الدول الأوروبية التي تستعد لرفع قيود كورونا بعد أن سبقتها إلى ذلك دول مثل ألمانيا وإيطاليا وأيسلندا والنرويج وغيرها، وذلك بعدما أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمس الأحد عن خطوات أولية لإعادة تشغيل الاقتصاد والحياة العامة.

كما سمح رئيس الوزراء البريطاني بعودة من لا يمكنهم القيام بعملهم من المنزل إلى العمل وخروج المواطنين لممارسة الرياضة في الشوارع والاستمتاع بالشمس على الشواطئ بشكل غير مقيد.