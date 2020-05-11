تركيا: تراجع البطالة في ظل تخفيف الإجراءات المفروضة بسبب كورونا

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - صورة أرشيفية

أظهرت بيانات رسمية تركية، اليوم الإثنين، تراجع معدل البطالة في البلاد بنسبة 13.6 بالمئة مقارنة بالشهر الفائت، وذلك بسبب تفشي وانتشار فيروس كورونا المستجد الذي سبب بإقفال المؤسسات التجارية الخاصة والعامة.

وذكرت وكالة "صباح" التركية أن تراجع البطالة في تركيا يعود لعملية الإقفال التي شهدتها البلاد في الأشهر الأخيرة حيث عادت النسبة إلى معدلها السابق حوالي 13.8 %.

وكان معدل البطالة قد بلغ 14.7 بالمئة في الفترة ذاتها من العام السابق. وتراجعت البطالة غير الزراعية إلى 15.4 بالمئة في فترة الأشهر الثلاثة من 15.7 بالمئة قبل شهر، وفقا لمعهد الإحصاء التركي.

وارتفعت نسبة البطالة المعدلة في ضوء العوامل الموسمية إلى 12.7 بالمئة من 12.6 بالمئة قبل شهر.

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وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، من خلال كلمة متلفزة أنه في الوقت الذي استطاعت تركيا فيه تلبية احتياجاتها وتوفير الدعم للخارج لمكافحة كورونا وقفت البلدان المتقدمة عاجزة.

كما أعلن الرئيس التركي خلال مراسم استكمال شق نفق خط مترو مطار إسطنبول، أن بلاده ستفتتح مستشفيي "مطار أتاتورك" و"سنجق تبه" بإسطنبول أمام السياحة العلاجية.