شكرا لقرائتكم خبر عن تبوك الزراعية تتملك أرضاً زراعية بقرار من وزارة البيئة والمياه الزراعية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة تبوك للتنمية الزراعية، عن تسلمها، أمس الأحد الموافق 10 مايو الجاري، قرار تمليكها أرض زراعية "الموقع الأول" و"الموقع الثاني"، من وزارة البيئة والمياه والزراعة.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الإثنين، إن القرار جاء بناءً على المرسوم الملكي رقم (م/50) وقرار مجلس الوزراء رقم (141)، واستناداً على قرار مجلس الوزارء رقم 288 القاضي بتمليك الشركة الزراعية المساهمة (حسب الاجراءات النظامية المتبعة) ما يعادل المساحة المحياة.

وأوضحت الشركة، أن قرار التمليك يأتي لمصادقة المقام السامي بتمليك الشركة هذه الأرض برقم 43448، وذلك وبعد الاطلاع على محضر اللجنة المركزية لتوزيع الأراضي البور رقم 2140، والذي أوصت به بتمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية مساحة تعادل المساحة التي قامت بإحيائهـا من المساحة المخصصة لها بموجب قرار التخصيص رقم 74911.

وبحسب البيان، تقرر تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية قطعة الأرض رقم (1) من الأرض الواقعة على بعد 53 كم شمال تبوك غرب سكة الحديد وأسفلت تبوك – حالة عمار والبالغة مساحتها 212.48 مليون متر مربع.

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كذك تقرر تمليك شركة تبوك للتنمية الزراعية قطعة الأرض رقم (2) من الأرض الواقعة على بعد 53 كم شمال تبوك شرق سكة الحديد وغرب أسفلت تبوك – حالة عمار والبالغة مساحتها 2.26 مليون متر مربع.

هذا واشترط قرار وزارة البيئة والمياه والزراعة مصادقة المقام السامي للقرار أعلاه ليعتبر نافذا.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 179.8 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 62.7 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الخسائر خلال العام 2019 إلى تسجيل فرق هبوط في قيمة المخزون نتيجة اعادة التقييم وتسجيل فرق هبوط في قيمة الموجودات الحيوية.

وتراجعت الإيرادات إلى 84.1 مليون ريال خلال العام 2019، مُقابل إيرادات بلغت 99 مليون ريال خلال العام 2018.