شكرا لقرائتكم خبر عن الدريس تبدأ غداً توزيع أرباح بقيمة 90 مليون ريال والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قررت شركة الدريس للخدمات البترولية والنقيات بدء توزيع أرباح عن العام 2019 بقيمة 90 مليون ريال، اعتباراً من غدٍ الثلاثاء الموافق 12 مايو الجاري.

وقالت الشركة - في بيان على موقع السوق - اليوم الإثنين، إن الأرباح سيتم توزيعها بما نسبته 15% من رأس مال الشركة وبما يعادل 1.5 ريال للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 30.3 مليون ريال خلال الربع الأول من العام 2020، مقابل أرباح بلغت 29.9 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 يعود إلى زيادة المبيعات لقطاع البترول وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الزكاة، بالرغم من انخفاض مبيعات ناقل وانخفاض الإيرادات الأخري وزيادة المصاريف العمومية والادارية والمصاريف المالية وخسائر غير محققة من أعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة.