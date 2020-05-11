شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو السعودية تخفض أسعار البنزين بنسبة 50% والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية تطبيق أسعار البنزين المحدّثة ابتداءً من 18 رمضان الموافق 11 مايو 2020، والتي أظهرت انخفاضاً يصل إلى حوالي 50% خلال شهر مايو الحالي.

وبلغت الأسعار المحدثة كالآتي: بنزين 91: 0.67 ريال لكل لتر بانخفاض 49% عن الشهر السابق. فيما بلغ سعر بنزين 95: 0.82 ريال لكل لتر بانخفاض 44% عن الشهر السابق.

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وذكرت أرامكو وفق وكالة الأنباء السعودية، أن تعديل الأسعار يجري وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.

وأوضحت أن الأسعار المحلية للبنزين قابلة للتغيير ارتفاعًا وانخفاضًا تبعًا للتغيرات في أسعار التصدير من المملكة إلى الأسواق العالمية.

وكانت شركة أرامكو السعودية كشفت في وقت سابق عن أسعار البنزين المحلية لشهر أبريل2020، حيث تراجع سعر بنزين 91 إلى 1.31 ريال، مقابل 1.55 ريال للتر عن مارس الماضي، بنسب انخفاض بلغت 15%.