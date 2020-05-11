شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تراجع السعر المتفق عليه بصفقة "سابك" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت مصادر عن قيام رئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، بقيادة محادثات تتركز على إعادة النظر في السعر الذي قدمته أرامكو لشراء حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وأضافت المصادر أن من شأن هذه المحادثات إعادة هيكلة صفقة الاستحواذ على سابك والتي تعتبر من أكبر صفقات الاستحواذ في السنوات الأخيرة، بحسب وكالة "رويترز".

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وكشفت شركة "أرامكو" السعودية مؤخرا، عن توصلها لاتفاق مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي لإجراء تعديل في شروط سداد شراء حصة صندوق الاستثمارات العامة البالغة 70%، في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، والتي يبلغ قيمتها 69.1 مليار دولار.

وأعلنت أرامكو السعودية في وقت سابق توقيع اتفاقية شراء أسهم للاستحواذ على حصة أغلبية تبلغ 70% في (سابك) من صندوق الاستثمارات العامة السعودي، في صفقة خاصة بلغت قيمتها 259.125 مليار ريال، أي ما يعادل 69.1 مليار دولار.

وقالت أرامكو إن الصفقة تمت بسعر يعادل 123.39 ريال للسهم الواحد.