شكرا لقرائتكم خبر عن منشآت العقارية تتحول للأرباح خلال 2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهرت البيانات المالية لشركة منشآت للمشاريع العقارية، تحوّلها للأرباح خلال عام 2019 بقيمة 873 ألف دينار ، مقابل خسائر بقيمة 28.23 مليون دينار بالعام السابق.

وقالت الشركة في بيان لبورصة الكويت، إن تحسن النتائج السنوية يعود إلى زيادة الأرباح التشغيلية، وتراجع مصروف الانخفاض بقيمة أصل حق الاستخدام، بالإضافة إلى رد مخصصات انتفت الحاجة إليها.

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وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 72% خلال 2019 إلى 14.4 مليون دينار، مقابل أرباح 13.46 مليون دينار بالعام السابق له. وهبطت موجودات الشركة بنسبة 6% خلال العام الماضي إلى 129.77 مليون دينار، مقارنة مع 138 مليون دينار في عام 2018.

وتحوَّلت الشركة للربحية في الربع الرابع من عام 2019 بقيمة 869.39 ألف دينار، مقابل خسائر 23.16 مليون دينار بالفترة المماثلة من العام السابق.

وتراجعت الخسائر المتراكمة كنسبة لرأس المال المدفوع، إلى 22% بنهاية 31 ديسمبر 2019، مقارنة مع نسبة 49% بالفترة المماثلة من العام السابق.