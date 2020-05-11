شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 1.0840، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.0700 وتمتد إلى 1.0640، بينما يمثّل الثبات دون مستويات 1.0840 و1.0860 شرط مهم لتحقيقها.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0730 والمقاومة 1.0900
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-05-2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.