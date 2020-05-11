شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف زوج اليورو مقابل الدولار تداولاته السلبية ليبتعد عن مستوى 1.0840، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط المتوقع للفترة القادمة، والذي يحصل على دعم جيد من المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن أهدافنا المنتظرة تبدأ عند 1.0700 وتمتد إلى 1.0640، بينما يمثّل الثبات دون مستويات 1.0840 و1.0860 شرط مهم لتحقيقها.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.0730 والمقاومة 1.0900

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط