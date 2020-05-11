شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي ميلاً هابطاً ليعود إلى حاجز 0.6500، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتخلص من العزم السلبي، بانتظار الحصول على حافز إيجابي يكفي لدفع السعر لاستنئاف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يتواجد هدفه التالي عند 0.6685، بينما يتطلب تحقيقه الثبات فوق 0.6407.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.6460 والمقاومة 0.6600

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد