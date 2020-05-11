شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لسعر عقود خام برنت 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول سعر عقود خام برنت بسلبية ليضغط على مستوى 29.80 ويحاول كسره، مما يدعم استمرار سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يتواجد هدفه التالي عند 27.90، مع الانتباه إلى أن تجاوز المستوى الأخير سيمد الموجة الهابطة لتصل إلى 26.00.

من جهة أخرى، من الضروري الانتباه إلى أن الفشل بكسر 29.80 والاندفاع لاختراق 32.20 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لاستئناف الموجة الصاعدة قصيرة الأمد.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 28.00 والمقاومة 32.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط