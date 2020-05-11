شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يبدأ سعر النفط الضغط على خط الدعم الذي يظهر بالصورة ويحاول الثبات دونه، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية بقية اليوم، والتي تستهدف اختبار مستوى 22.00 بشكل رئيسي.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة بدعم من التحرك دون المتوسط المتحرك 50، مع التذكير بأن اختراق 24.95 سيوقف الضغط السلبي الحالي ويدفع السعر لتحقيق مكاسب جديدة تصل إلى 26.80 مبدئياً.

Advertisements

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 22.00 والمقاومة 26.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بشكل مؤقت