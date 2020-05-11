شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر الفضة في مسار ضيق منذ الصباح، وقد يظهر بعض الميل الهابط المؤقت بتأثير سلبية مؤشر ستوكاستيك قبل استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع لهذا اليوم.

وبشكل عام، نحن مستمرون بترجيح الاتجاه الصاعد على المدى اللحظي بشرط أن يحافظ السعر على ثباته فوق 15.08، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 16.00.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 15.30 والمقاومة 15.90

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد