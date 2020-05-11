شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يحوم سعر الذهب حول المتوسط المتحرك 50 منذ الصباح، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل إيجابي، بانتظار تحفيز السعر على استئناف الاتجاه الصاعد المتوقع للفترة القادمة، والذي تبدأ أهدافه باختراق 1724.00 لتأكيد فتح الطريق أمام تحقيق الأهداف الرئيسية عند 1747.43 ثم 1785.00، مع التذكير بأن الثبات فوق 1678.45 يمثّل شرط أساسي لاستمرار الارتفاع المتوقع.

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نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1690.00 والمقاومة 1740.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد