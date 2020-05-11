شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بسلبية الآن ليقترب تدريجياً من هدفنا الأول المنتظر عند 1.2304، ونتوقع استمرار الضغط السلبي لكسر هذا المستوى وفتح الطريق أمام التوجه نحو هدفنا التالي الذي يمتد إلى 1.2093.
وبشكل عام، سيبقى الميل الهابط قائماً ومرجحاً خلال الجلسات القادمة بشرط أن يحافظ السعر على ثباته دون مستوى 1.2420.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2300 والمقاومة 1.2480
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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