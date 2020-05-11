شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يتراجع تحت ضغط مخاوف الطلب العالمي بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الصين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار النفط العالمية بالسوق الأوروبية يوم الاثنين لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا يوم الجمعة ،تحت ضغط تجدد مخاوف الطلب العالمي ، خاصة بعد ظهور إصابات جديدة بفيروس كورونا فى الصين ، تؤشر على احتمالات حدوث موجة ثانية من جائحة الفيروس التاجي ، ويكبح الخسائر انخفاض أنشطة الحفر والتنقيب فى الولايات المتحدة لأدنى مستوى منذ عام 2009.

تراجع الخام الأمريكي بنسبة 3.9% إلى مستوي 25.07$ ،من مستوى الافتتاح عند 26.10$، و سجل أعلى مستوي عند 26.12$ ،وانخفض خام برنت بنسبة 2.9% إلى مستوي 29.80$ ، من مستوى الافتتاح عند 30.68$ ، وسجل أعلى مستوي عند 30.94$.

عند تسوية الأسعار يوم الجمعة ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 5.1% ،وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 5.0% ، فى أول مكسب خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، بعد تخفيف بعض الدول إجراءات العزل العام المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وعلى صعيد تعاملات الأسبوع المنصرم ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 32% ،وصعد نفط خام برنت بنسبة 16% ، فى ثاني مكسب أسبوعي على التوالي ، استنادا على آمال تعافي مستويات الطلب العالمي.

فى الصين ،ظهرت حالات جديدة من الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا فى شمال شرق البلاد ، الأمر الذي يثير مخاوف اندلاع موجة ثانية من جائحة فيروس التاجي ، وهو ما قد يبقي الاقتصاد العالمي فى فترة طويلة من الإغلاق.

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وأدت جائحة الفيروس التاجي إلى انهيار مستويات الطلب العالمي على النفط بنحو 30 مليون برميل يوميا بما يعادل 30% من الإمدادات العالمية ،بسبب حالة "الإغلاق الكبير" التي فرضت على الاقتصاد العالمي.

أظهرت بيانات رسمية لشركة"بيكر هيوز" للخدمات النفطية يوم الجمعة انخفاض منصات الحفر والتنقيب الأمريكية " الأسبوع الماضي" بنحو 33 منصة ، فى ثامن انخفاض أسبوعي على التوالي.

لينزل إجمالي المنصات العاملة فى منطقة حقول الزيت الصخري إلى 292 منصة ،والذي يعد أدنى مستوى منذ أيلول/سبتمبر 2009.

الإغلاقات الواسعة الحالية فى منصات استخراج النفط الصخري فى الولايات المتحدة ، بسبب أسعار النفط المنهارة ،والخسائر الفادحة التي يتكبدها كبار المنتجين المحليين ، فى ظل اتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع.

وبسبب تلك الإغلاقات أيضا تراجع إنتاج النفط الأمريكي إلى 11.9 مليون برميل يوميا فى الأسبوع المنتهي الأول من أيار/مايو الجاري ،والذي يعد أدنى مستوى منذ تموز/يوليو 2019.