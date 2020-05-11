ماكدونالدز يرتفع على استحياء – تحليل – 11-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صعد سهم ماكدونالدز (MCD) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب طفيفة بلغت نسبتها 0.06% بما يعادل 0.11 نقطة ليستقر على سعر 181.23 دولار، وذلك وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، كما نلاحظ بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.
لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 187.43 استعداداً لمهاجمته.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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