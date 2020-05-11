كوكاكولا يحاول تصريف تشبعه البيعي – تحليل – 11-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم كوكاكولا (KO) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، وذلك مع بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ليحاول السهم تصريف البعض من هذا التشبع البيعي، ليحقق السهم مكاسب حذرة في آخر جلساته بنسبة بلغت 3.39% بما يعادل 1.51 نقطة ليستقر على سعر 46.11، وذلك وسط محاولاته تصحيحي الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، في ظل استمرار الضغط السلبي لتداولاته دون المتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.
لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 47.78، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 44.39.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح ارتفاعه
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