شكرا لقرائتكم خبر عن جي بي مورجان يلامس مقاومة متوسطه المتحرك البسيط – تحليل – 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جي بي مورجان (JPM) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية، ليحاول بهذا الارتفاع تصريف بعضاً من تشبعه البيعي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، ليلامس السهم بهذا الارتفاع مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، محققاً مكاسب حذرة بلغت نسبتها 1.63% بما يعادل 1.49 نقطة ليستقر على سعر 92.70 دولار، كما يتأثر السهم بكسره لخط اتجاه تصحيحي صاعد في وقت سابق كما هو موضح بالرسم البياني المرفق.

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لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات المقاومة 98.40، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند 88.06.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: مرجح انخفاضه