شكرا لقرائتكم خبر عن جونسون آند جونسون يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع في وقت سابق، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 1.11 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 148.70 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير.

Advertisements

لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 144.92، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 154.13.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد