جونسون آند جونسون يحاول استعادة تعافيه – تحليل – 11-05-2020

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم جونسون آند جونسون (JNJ) في آخر جلساته، وسط بدء توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع في وقت سابق، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 0.75% بما يعادل 1.11 نقطة ليستقر السهم في نهاية التداولات على سعر 148.70 دولار، وذلك وسط استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع سيطرة الاتجاه الصاعد بالمدى القصير.
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات الدعم 144.92، ليستهدف مستوى المقاومة المهم 154.13.
الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد
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