شكرا لقرائتكم خبر عن آي بي إم يعاود الارتفاع – تحليل – 11-05-2020 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم آي بي إم (IBM) الارتفاع في آخر جلساته، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، بالإضافة لتوارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع في وقت سابق، ليحقق السهم مكاسب بلغت نسبتها 1.45% بما يعادل 1.76 نقطة ليستقر على سعر 122.99 دولار.

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لهذا نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند 126.91، طيلة ثبات الدعم 115.78.

الاتجاه المتوقع لتداولات السهم القادمة: صاعد