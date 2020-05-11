وزير الإسكان يعلن الإنتهاء من تنفيذ 24888 وحدة إسكان اجتماعي بـ 6 أكتوبر الجديدة قريبًا





أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن الإنتهاء من تنفيذ 24888 وحدة سكنية جديدة بمشروع “الإسكان الاجتماعي” قريباً بمنطقة غرب أرض المطار بقطاعي ( أ ، ب) بمدينة 6 أكتوبر الجديدة.

وأكد الوزير أن هناك اهتماما كبيرا بمتابعة الموقف التنفيذى لمشروعات الإسكان الاجتماعى على مستوى الجمهورية، سواء فى المحافظات، أو المدن الجديدة، بهدف تسليمها لمستحقيها، وهناك تكليفات للجميع بتكثيف العمل فى المواقع المختلفة، مع ضرورة تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لحماية جميع العاملين فى المواقع المختلفة.

وقال المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة: بلغت نسبة الإنجاز للوحدات إلى نحو 37% من إجمالي المشروع، وجارٍ استكمال باقي الأعمال، مشيراً إلى أنه كَلَّف مسئولى الإسكان بجهاز المدينة بالمتابعة الدقيقة لمعدلات إنجاز المشروعات الجارية بالمدينة وفي مقدمتها مواقع مشروع الإسكان الاجتماعي بمنطقة غرب أرض المطار.

وأضاف رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر الجديدة، أنه تم التنبيه على مسئولي الشركات المنفذة للمشروعات بالمدينة، للالتزام بالبرامج الزمنية للمشروعات بالتوازي مع اتخاذ التدابير الوقائية حرصاً علي حماية العاملين بالمشروعات القومية، وتنفيذاً لتكليفات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في هذا الشأن.