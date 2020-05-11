شكرا لقرائتكم خبر عن 3.5 % زيادة في إجمالى أعضاء هيئة التمريض عام 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاثنين بياناً صحفياً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض الذى بدأت منظمة الصحة العالمية (WHO).

وتضمن البيان مجموعة من أهم المؤشرات الاحصائية، حيث بلغ أجمالى عــدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلا 221065 ممرض عام 2018 مقابل 213583 عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 3.5%.

وسجل إجمــالي عـدد أعضـاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعـلاً بالقطاع الحكومي 196686 ممرضاً عام 2018 مقابل 191351 ممرضاً عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.8% .

وبلغ إجمالي عدد أعضاء هيئة التمريض القائمين بالعمل فعلاً بالقطاع الخاص 24379 ممرض يشمل (المستشفيات والمنشات العلاجية التى ليس بها عيادة داخلية) عام 2018 مقابل 22232 ممرضا عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 9.7%.

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وقدر البيان إجمالي عدد أعضاء نقابة مهنة التمريض بنحو 252950 عضو عام 2018 مقابل 247830 عضو عام 2017 بنسبة زيادة قدرها 2.1٪ .

وبلغ اجمالى أعداد خريجي كليات التمريض 6378 خريج عام 2018 مقابل 5213 خريج عام2017 بنسبة زيادة قدرها 22.3٪، كما بلغ إجمالي اعداد خريجي المعاهد الفنية للتمريض 3489 عام 2018 مقابل 3679 خريج عام 2017 بنسبة انخفاض قدرها 5.2% .

وسجل إجمالي اعداد خريجي مدارس التمريض 11991 عام 2019 مقابل 11079 خريج عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 8.2% .

وبدأ الاحتفال باليوم العالمي للتمريض منذ عام 1820 في الثاني عشر من مايو من كل عام فى ذكرى ميلاد السيدة فلورنس نايتنجيل وهى اول من وضعت قواعد وأسس علم التمريض الحديث , كما وضعت مستويات للخدمات التمريضية والادارية فى المستشفيات.