شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: تنفيذ عرض شراء أيمن الجميل لأسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن تنفيذ عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات، المملوكة لرجل الأعمال أيمن الجميل، على أسهم الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز، وذلك لعدد 48.8 مليون سهم بقيمة إجمالية 420.3 مليون جنيه، كما أعلنت عن حذف الورقة المالية من قائمة الأوراق المالية المسموح بمزاولة الأنشطة المتخصصة عليها المدرجة بها (قائمة أ) اعتباراً من غداً الثلاثاء.

وقالت البورصة، إنه فى ضوء قرار رئيس مجلس ادارة البورصة المصرية رقم 1337 لسنة 2018 بشأن ضوابط العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة الذى تضمن أن يتم العمل بتلك القوائم اعتباراً من يوم العمل التالى للإعلان عنها وفى حالة استبعاد أياً من تلك الأوراق المالية من القوائم أو انتقالها فيما بينها تمنح مهلة للتوافق مع نسبة الشراء بالهامش المقررة لكل قائمة وتستبعد من التداول في ذات الجلسة اعتباراً من يوم العمل التالي للإعلان عن استبعادها من تلك القوائم، فلا يسمح بالتداول على الورقة المالية فى ذات الجلسة.

وأضافت كما لا يسمح بالتعامل عليها بالشراء بالهامش ولكن يسمح فقط بالتصرف فى الأرصدة الحالية خلال فترة 6 أشهر مع اتباع الضوابط المنظمة للتعامل بالهامش.

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وكانت إدارة البورصة المصرية، قد أعلنت عن فتح سوق الصفقات الخاصة للراغبين فى بيع أسهمهم لعرض الشراء المقدم من شركة كايرو ثرى ايه للصناعات، لشراء حتى عدد 50.1 سهم بنسبة 100% من أسهم رأسمال الشركة المصرية لصناعة النشا والجلوكوز بسعر 8.61 جنيه للسهم، خلال فترة 10 أيام عمل تبدأ من جلسة تداول يوم 26 إبريل حتى نهاية جلسة تداول 7 مايو، على أن يتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال 5 أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.

وطالبت البورصة، جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض فى السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) وكذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأى تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدى إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة، كما طالبت شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة تداول يوم 7 مايو على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أى تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد

كما طالبت جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها فى البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات، والالتزام بكافة الشروط التى وردت بالإعلان.