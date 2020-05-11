شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم .. الطماطم بـ 2 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت أسعار الخضروات اليوم الاثنين 11-5 - 2020، استقرارا حسبما أكدت شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة.

وقال حاتم النجيب نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الطماطم تتراوح بين 2-4.5 جنيهات، بينما أسعار البطاطس . 1.7 - 2.7 جنيهات، وسجلت أسعار الفاصوليا لـ2.5 - 4 جنيها وسجل سعر كيلو البصل 2.5-5 جنيهات، فيما سجل الباذنجان البلدى 2-3 جنيهات، وانخفاض الباذنجان الرومى ليتراوح بين 1.5-2.5 مقابل 2-3 جنيهات، فيما تراوحت الكوسة بين 4-5 جنيها، واستقر سعر الخيار ما ليتراوح بين 3-6 جنيهات، وسعر القلقاس 4-7 جنيهات، وسعر الثوم ليتراوح 4-7 جنيهات، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين 4 – 6 جنيها، والبسلة لتتراوح بين 4-6 جنيهات.

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وأضاف نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة في تصريح لليوم السابع أن أسعار البطاطا تراوحت بين 2- 4 جنيها، والسبانخ بين 4-5 جنيهات، بينما استقر سعر اللفت 1- 1.5 جنيه، والبنجر تراوح سعره بين 2- 4 جنيها فى حين تراوح سعر القثاء بين 2- 3 جنيهات بينما تراوحت أسعار الكرنب بجميع أصنافه بين 2 – 5 جنيهات .

وأكد النجيب أن السوق يعمل بكامل طاقته بالرغم من الإجازات الرسمية، مشيرا إلى أن هناك استعدادات مكثفة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

الجدير بالذكر أن شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية بالقاهرة أعلنت فى وقت سابق أن أسعار الخضروات والفاكهة شهدت استقرارا هذا الموسم بنسب متفاوتة بين كل صنف من الأصناف.