شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الاثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع أيضاً.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.94% ليصل إلى مستوى 10161 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.84% ليصل إلى مستوى 1483 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.87% ليصل إلى مستوى 11623 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.23% ليصل إلى مستوى 3890 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.1% ليصل إلى مستوى 1103 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 2.03% ليصل إلى مستوى 1799 نقطة..

وفى سياق متصل سيطر الشراء على تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، خلال جلسة أمس الأحد، إذ اشترت مجموعة مرتبطة بشركتى الإسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، مصر الجديدة للإسكان والتعمير، 22 ألف سهم، 180 ألف سهم، واشترى مجلس إدارة شركتى المصرية للدواجن، ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية 37425 سهم، 163.9 ألف سهم، على التوالي.

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واشترت إدارة بنك فيصل الإسلامي المصري-بالدولار 1001 سهم، فيما باع مجلس إدارة الشركة المصرية للمنتجعات السياحية 191 ألف سهم.

وفى سياق آخر قررت إدارة البورصة المصرية، خلال جلسة تداول اليوم الاثنين، إيقاف تداول أسهم 20 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5%، وهم الإسماعلية الوطنية للصناعات الغذائية-فوديكو، الإسماعيلية مصر للدواجن، الزيوت المستخلصة ومنتجاتها، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، ارابيا انفستمنتس هولدنج، الأهلي للتنمية والاستثمار، شارم دريمز للاستثمار السياحي، مصر للفنادق، بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية، المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، مطاحن ومخابز الإسكندرية، رمكو لإنشاء القرى السياحية، جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي، العامة لمنتجات الخزف والصيني، العربية المتحدة للشحن والتفريغ، العربية لحليج الأقطان، العبوات الطبية، السويس للأسمنت، الشمس للإسكان والتعمير.